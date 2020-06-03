Роскачество: в овощах и фруктах содержатся опасные токсины

Эксперты из Роскачества рассказали о том, что в овощах и фруктах во время созревания могут содержаться различные токсины. Они нужны для того, чтобы защититься во время созревания от паразитов и насекомых.

Количество токсинов зависит от способов обработки, зрелости и других факторов.

Зелёный картофель может вызвать у человека отравление или галлюцинации. Дело в том, что эта «зелень» говорит о содержании соланина. Он вырабатывается на свету. Зелёные участки лучше срезать. Если «зелени» в клубне слишком много, лучше не рисковать своим здоровьем вообще, выкиньте клубень.

Соланин содержится в листьях и стеблях помидор. Но он содержится ровно до полного созревания. Когда плоды уже красные и розовые, уровень токсинов снижается до минимума.

Токсины содержатся и в перезревших грибах. Грибы могут поглощать отравляющие вещества из почвы – это пестициды, тяжёлые металлы.

В косточках абрикоса и вишни содержится амигладин. Во время взаимодействия со слюной, он превращается в цианид, который является ядом. Превышение этого яда в организме может стать опасным, повысить давление и вызвать головокружение.

В редьке содержится ядовитый гликозид. В больших дозах этот овощ может вызвать боль в области печени.

В орехах содержится психоактиавное вещество – миристицин. Но опасен он только в большом количестве.

Ядовитыми оказались и семечки яблок. В них содержится синильная кислота, а при повреждении выделятся цианид.