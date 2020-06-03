Башкирия вошла в топ регионов России по строительству жилья

В целом по России было построено 82 млн квадратных метров жилья. Премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул, что темпы строительства в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» следует сохранить и в этом году. Для этого нужно обеспечить земельные участки под будущее строительство.