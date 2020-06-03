Власти Башкирии рассказали, почему отклоняются заявки на детское пособие

Сегодня в Правительстве республики рассказали, почему многие заявки на выплаты пособий соцслужбы вынуждены отклонять. Вице-премьер Ленара Иванова провела брифинг по вопросам мер соцподдержки.
Так, только потенциальных претендентов на получение денег на детей от 3 до 7 лет в республике около 90 тысяч. Больше половины уже подали заявки. Однако нередко родители допускают ошибки при заполнении, указывают не свои реквизиты либо неверно вписывают членов семьи и их доходы. Повторное заявление можно подать не сразу, а только после того, как первое обращение будет официально закрыто.
Кроме того, чиновники рассказали и о реальной ситуации на рынке труда: число зарегистрированных безработных выросло более чем в 3 раза. Речь идет о тех, кто подал заявки на соответствующие пособия. Их сумма, к слову, также увеличилась втрое. При этом реальный рост безработных по шкале Международной организации труда колеблется на уровне 5%.