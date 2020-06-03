Власти Башкирии рассказали, почему отклоняются заявки на детское пособие

Так, только потенциальных претендентов на получение денег на детей от 3 до 7 лет в республике около 90 тысяч. Больше половины уже подали заявки. Однако нередко родители допускают ошибки при заполнении, указывают не свои реквизиты либо неверно вписывают членов семьи и их доходы. Повторное заявление можно подать не сразу, а только после того, как первое обращение будет официально закрыто.