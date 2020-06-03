Жительницы Уфы нарисовали на своем доме персонажей советских мультфильмов

Стены как холст художника. Уфимцы своими силами преобразили фасадную часть дома. На многоэтажке по улице Ахметова появились герои советских мультфильмов. Роль художниц примерили на себя молодые женщины, проживающие в этом доме, соседи помогли с покупкой кистей и красок.

Рисовать на бетонном и шероховатом холсте за месяц художница уже приноровилась. Татьяна и Айгуль – жительницы дома по улице Ахметова – работают вдвоем. Каждый день на фасаде многоэтажки появляются новые герои. Кот Леопольд, котенок Гав, волк из «Ну, погоди!» – персонажи советских мультфильмов, на которых выросли художницы. Но их творчество оценило и новое поколение.

«Ну, погоди!» мне нравится больше всего. Потому что он смешной, веселый. «Простоквашино» я смотрела, он тоже смешной. Хотелось бы порисовать на стене, я никогда еще не рисовала на стене. Эмилия Садыкова

А у сына Татьяны Погач, кстати, инициатора художественных экспериментов, уже есть такой опыт. Пока рисунки 3-летнего малыша скорее можно назвать набросками. Но потенциал есть, говорит мама. Кисти, фасадные краски и фантазия – вот и весь набор для творчества. Профессионально ни одна из женщин рисованием не занимались.

Я просто любитель, меня когда-то в детстве учил дедушка рисовать. Просто внутри это сидело, и вдруг я решила. Соседи тоже, конечно, просят, но пока свой дом закончим, там посмотрим. Татьяна Погач

Если каждый человек начнет делать понемножку, я думаю, наша планета, наш мир станут красивее и добрее. Айгуль Адиятуллина

По крайней мере, жителей своего дома они точно сделали добрее. На инструменты скидывались всем двором. Кто сколько может. Подключались даже жители соседних домов.

У нас есть общий чат в WhatsApp. Жильцы пустили просьбу такую. И мы скинулись, кто 200 рублей, кто 100 рублей, кто 50. В зависимости от дохода. Но зато посмотрите, какая красота получилась. Наталья Ишмурзина, жительница дома по ул. Ахметова