Жительницы Уфы нарисовали на своем доме персонажей советских мультфильмов

Стены как холст художника. Уфимцы своими силами преобразили фасадную часть дома. На многоэтажке по улице Ахметова появились герои советских мультфильмов. Роль художниц примерили на себя молодые женщины, проживающие в этом доме, соседи помогли с покупкой кистей и красок.
Рисовать на бетонном и шероховатом холсте за месяц художница уже приноровилась. Татьяна и Айгуль – жительницы дома по улице Ахметова – работают вдвоем. Каждый день на фасаде многоэтажки появляются новые герои. Кот Леопольд, котенок Гав, волк из «Ну, погоди!» – персонажи советских мультфильмов, на которых выросли художницы. Но их творчество оценило и новое поколение.
А у сына Татьяны Погач, кстати, инициатора художественных экспериментов, уже есть такой опыт. Пока рисунки 3-летнего малыша скорее можно назвать набросками. Но потенциал есть, говорит мама. Кисти, фасадные краски и фантазия – вот и весь набор для творчества. Профессионально ни одна из женщин рисованием не занимались.
По крайней мере, жителей своего дома они точно сделали добрее. На инструменты скидывались всем двором. Кто сколько может. Подключались даже жители соседних домов.
Накануне во двор многоэтажки завезли чернозем. Жители будут высаживать цветы. Попали они и в список программы «Башкирские дворики». Цель стать образцово-показательными перед собой не ставили. Просто там, где красиво, и жить комфортнее.