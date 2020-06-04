Глава Башкирии расскажет ветеранам, как защитить пожилых от коронавируса

Глава Башкирии проведёт онлайн-встречу с общественными организациями. Радий Хабиров обсудит с ветеранами городов и районов, как можно защитить пожилых людей от распространения коронавирусной инфекции. Встреча пройдёт 5 июня в 16:00.

Трансляция будет доступна для всех желающих. Запись можно будет посмотреть в YouTube. Встреча будет полезна для тех, кто хочет узнать больше о мерах защиты населения от COVID-19.

Медики Башкирии сообщают, что в последнее время фиксируется большое количество заболевших старше 65 лет. Стоит отметить, что новые пациенты заразились не в общественных местах или больницах, а от родственников-носителей, у которых заболевание проходит абсолютно бессимптомно.