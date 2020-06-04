В Башкирии аграрии осваивают новую технику

С начала года сельхозпроизводители Башкирии приобрели более 1200 единиц техники и оборудования.

Контракты заключены на 3,5 млрд рублей. Сумма почти на треть больше, чем в прошлом году. Новая техника уже работает в полях. Мелеузовский район стал одним из лидеров по количеству закупленных машин.

Вот такой тюк выкатывается из пресс-подборщика. Практически идеально круглый. Все за счёт высокой плотности сжатия и обмотки сеткой. Скорость скручивания высокая. За час агрегат может произвести порядка 100 тюков.

Кстати, из-за высокой плотности влаги не пробраться внутрь тюка и не испортить сено. Так что хранить его можно и на улице без опаски. В поле на кормозаготовке задействованы два новых пресс-подборщика. Хозяйству они обошлись в 6 млн рублей.

Основное направление в хозяйстве – животноводство. 1400 коров дают в сутки более 40 тонн молока. Высокие надои за счет организации сбалансированного корма. Поэтому на одну из ферм купили кормораздатчик, погрузчик и измельчитель.

Всего в этом году Ашкадарский на обновление автопарка и закупку агрегатов потратил порядка 120 млн рублей. Большую часть средств направили на уборочную технику.

А эти четыре комбайна появились в хозяйстве в марте. Их приобрели в кредит. В конце июля они выйдут в поле на уборку озимых. По производительности один такой комбайн заменяет две подобные единицы техники.

По информации регионального Минсельхоза, хозяйствам дополнительно требуется более 3 тысяч тракторов и агрегаты с посевными и почвообрабатывающими машинами. Это позволит обеспечить оптимальные сроки сева сельхозкультур.