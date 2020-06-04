В Башкирии школьников застукали за взрослым занятием

Один из парней не мог встать с асфальта.
Жители Башкирии стали свидетелями отвратительной картины. В одном из микрорайонов Нефтекамска на заднем дворе магазина занимались отнюдь недетскими вещами.
Свидетели произошедшего отмечают, что парни пили алкоголь, а потом пытались что-то нюхать из пакета. Поначалу они шатались из стороны в сторону, а после один из них и вовсе потерял сознание.
Жители Нефтекамска, как ни странно, бросились защищать школьников.
Другие же отметили странное поведение молодых ребят.