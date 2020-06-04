В Башкирии школьников застукали за взрослым занятием

Один из парней не мог встать с асфальта.

Жители Башкирии стали свидетелями отвратительной картины. В одном из микрорайонов Нефтекамска на заднем дворе магазина занимались отнюдь недетскими вещами. 

Свидетели произошедшего отмечают, что парни пили алкоголь, а потом пытались что-то нюхать из пакета. Поначалу они шатались из стороны в сторону, а после один из них и вовсе потерял сознание. 

Жители Нефтекамска, как ни странно, бросились защищать школьников. 

Вас вообще почему волнует, кто чем занимается? Посмотри на себя со стороны, вспомни свою молодость, потом суди других. Парню и так плохо. Тупые старческие стереотипы

Олег В., житель Нефтекамска

Другие же отметили странное поведение молодых ребят. 

Просто пьяные люди так себя не ведут. Эти были явно под чем-то. Как что-то понюхали, сразу трясти начало.

Алсу Ф., очевидец