«Это большая победа!»: Радий Хабиров поделился мыслями о новой ОЭЗ «Алга»

Особая экономическая зона создана. Очень важно, чтобы её резиденты как можно скорее могли зайти сюда и приступить к реализации своих инициатив. Поэтому с нашей стороны нужны конкретные действия для того, чтобы в кратчайшие сроки здесь стали появляться производственные площадки. Нужно также продолжать поиск эффективных, надёжных инвесторов с реальными проектами. Определить, спрогнозировать их потребности в инфраструктуре. У нас должно быть все готово, что называется, «с запасом» к их приходу.

Радий Хабиров