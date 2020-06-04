«Это большая победа!»: Радий Хабиров поделился мыслями о новой ОЭЗ «Алга»
Сегодня, 4 июня, в Ишимбае прошло
выездное совещание по вопросам развития особой экономической зоны «Алга». На встрече
присутствовали не только представители власти, но и будущие резиденты ОЭЗ. Радий
Хабиров поделился мыслями об открытии экономического проекта.
Глава Башкирии в первую очередь
поблагодарил тех, благодаря кому удалось организовать новое экономическое
пространство.
Создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Алга» – это большая победа! Спасибо всем, кто помогал нам в работе. Правительство республики, главы администраций муниципалитетов – все мы теперь отвечаем за дальнейшее развитие этой территории. Координатором деятельности выступит вице-премьер Илшат Азаматович Тажитдинов.
Радий Хабиров, Глава Башкирии
Сейчас ОЭЗ ждёт своих инвесторов, для
которых правительство Башкирии организует необходимую инфраструктуру. Также со
стороны государства будет организованы региональные меры поддержки проектов.
Особая экономическая зона создана. Очень важно, чтобы её резиденты как можно скорее могли зайти сюда и приступить к реализации своих инициатив. Поэтому с нашей стороны нужны конкретные действия для того, чтобы в кратчайшие сроки здесь стали появляться производственные площадки. Нужно также продолжать поиск эффективных, надёжных инвесторов с реальными проектами. Определить, спрогнозировать их потребности в инфраструктуре. У нас должно быть все готово, что называется, «с запасом» к их приходу.
Радий Хабиров
Напомним, ОЭЗ «Алга» находится на
территории двух районов: Ишимбайского и Стерлитамакского. Её площадь составляет
470 га, и более половины уже зарезервированы под проекты. Благодаря созданию
экономической зоны в Башкирии появится более 2 тысяч рабочих мест.