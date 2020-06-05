В Башкирии рассказали о правилах работы торговых центров и магазинов

Для работы торговых центров, магазинов и сервисных объектов в Башкирии утвердили правила работы. Теперь в продовольственных магазинах нельзя пробовать продукты на вкус. Также по новым правилам нельзя демонстрировать непродовольственные товары, если их может коснуться покупатель.

Во всех работающих объектах продажи должны быть дезинфицирующие вещества. Поверхности обязательно обрабатывать каждые два часа. В торговых центрах у посетителей должны проверять температуру.

Кроме этого, температура будет проверяться и у сотрудников перед началом работы. Если температура выше 37,2 или есть признаки ОРВИ, работать нельзя.