Радий Хабиров рассказал, когда в Башкирии откроют детсады

Сегодня, 5 июня, на заседании «Часа образования» обсудили текущую эпидемиологическую ситуацию в регионе. Многие жители Башкирии просят возобновить работу детских садов. Радий Хабиров рассказал, когда это может случиться.

По словам Главы региона, ситуация с коронавирусом в Башкирии до сих пор нестабильная. Открывать детские сады сейчас будет очень опасно. Большое количество ребят посещают дежурные группы в дошкольных учреждениях.

Ситуация с коронавирусом до сих пор нестабильная, поэтому торопиться с открытием детских садов не будем. Выходим из положения за счёт дежурных групп в дошкольных учреждениях. Радий Хабиров, Глава Башкирии

Число таких дежурных групп увеличивается с каждым днём по запросам родителей. Возобновление работы дошкольных образовательных учреждений возможно, только когда количество заболевших будет динамично уменьшаться, а число выздоровевших будет превалировать над числом заболевших. За последний день был установлен суточный рекорд по количеству зараженных (119 человек).