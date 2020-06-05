В Уфе ворона сыграла в футбол

Сегодня, 5 июня, в башкирской столице произошел курьезный случай. Очевидцы стали свидетелями того, как ворона играла в футбол прямо на проезжей части. Видео появилось в сообществе "БашДТП".

Действие происходило на улице Кольцевой. На кадрах видно, как ворона выкатывает мяч с тротуара и начинает играть в футбол прямо на проезжей части, мешая проезжающим мимо машинам. После этого пернатая затащила мяч обратно на тротуар, однако так и не успокоилась. Менее чем через минуту ворона вновь выкатила мяч на дорогу и продолжила играть.