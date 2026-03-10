Уфимская команда «АМ-Эксперт» стала победителем Всероссийских игр по мини-футболу среди команд зоны «Урал и Западная Сибирь». На соревнованиях среди детей до 12 лет уфимцы выиграли все выездные и домашние туры и досрочно стали чемпионами, возглавив турнирную таблицу. Это уже второе чемпионство коллектива под руководством Александра Дударева.
Уфимская команда «АМ-Эксперт» уверенной победой завершила Всероссийские игры домашним матчем с соперниками из Мелеуза. Усиленная подготовка и ежедневные тренировки ребят не прошли даром – хозяева площадки продемонстрировали болельщикам уверенность и силу.
Победы команды «АМ-Эксперт» во всех выездных турах и домашних матчах позволили ребятам оформить досрочное чемпионство. Ещё до последней игры по турнирной таблице было понятно, кто станет чемпионом.
В беспроигрышных играх неоценима работа вратарей. Богдан Иванов и Илья Кочкин приложили максимум усилий, чтобы мяч соперника обходил ворота «Экспертов».
Победа и чемпионство не отменяют ежедневной работы и дисциплины. Впереди новые турниры и соревнования, которые требуют тщательной подготовки и самоотдачи. Ребята в предвкушении тёплых дней, чтобы начать тренироваться на открытом поле и играть в большой футбол.