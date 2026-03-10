Уфимская команда «АМ-Эксперт» стала победителем Всероссийских игр по мини-футболу

Уфимская команда «АМ-Эксперт» стала победителем Всероссийских игр по мини-футболу среди команд зоны «Урал и Западная Сибирь». На соревнованиях среди детей до 12 лет уфимцы выиграли все выездные и домашние туры и досрочно стали чемпионами, возглавив турнирную таблицу. Это уже второе чемпионство коллектива под руководством Александра Дударева.

Уфимская команда «АМ-Эксперт» уверенной победой завершила Всероссийские игры домашним матчем с соперниками из Мелеуза. Усиленная подготовка и ежедневные тренировки ребят не прошли даром – хозяева площадки продемонстрировали болельщикам уверенность и силу.

Победы команды «АМ-Эксперт» во всех выездных турах и домашних матчах позволили ребятам оформить досрочное чемпионство. Ещё до последней игры по турнирной таблице было понятно, кто станет чемпионом.

В беспроигрышных играх неоценима работа вратарей. Богдан Иванов и Илья Кочкин приложили максимум усилий, чтобы мяч соперника обходил ворота «Экспертов».