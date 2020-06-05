В Уфе на крыше Русдрама установили систему оповещения о ЧС

Обеспечить стопроцентный охват цифровой системой оповещения все муниципалитеты республики. В Башкортостане продолжаются работы по модернизации оборудования по информированию населения в чрезвычайных ситуациях. Из бюджета республики на эти цели выделено более 230 миллионов рублей. В общей сложности будет дополнительно установлено 512 элементов нового оборудования. Кстати, сегодня завершили монтаж подобной установки на крыше Русского драматического театра в Уфе.

С высоты птичьего полета на всю округу. Цифровая система оповещения на крыше Русдрама смонтирована и готова информировать жителей близлежащих домов о надвигающейся угрозе. Но представители Госкомитета по чрезвычайным ситуациям надеются, что применять ее на практике не придется. Хотя необходимость может возникнуть в любой момент.

Эта большая работа по модернизации республиканской системы оповещения. Первый этап был проведен в прошлом году. Сегодня в 19 муниципалитетах Башкортостана уже действует современная система информирования населения.

В рамках второго этапа в 44 муниципальных образованиях также будет построена цифровая система оповещения, которая позволит, во-первых, оповещать население гарантировано в 100 процентах населенных пунктов, проводить речевое оповещение – эта функция раньше была недоступна. При этом можно будет систему использовать и в профилактических целях. Например, для доведения информации о неблагоприятных погодных явлениях. Кирилл Первов, первый заместитель председателя Госкомитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям

Модернизация системы оповещения позволит на расстоянии мониторить исправность громкоговорителей, зашифровывать передаваемые данные с целью исключения несанкционированного доступа, использовать основные теле- и радиоканалы республики для информирования населения.

Это оборудование через каналы «Башинформсвязи» будет увязано в единую сеть по Республике Башкортостан. Монтируется 452 точки. На сегодняшний день более 115 человек задействовано в монтаже. Михаил Желудков, представитель подрядной организации по монтажу региональной системы оповещения