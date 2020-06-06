В Башкирии за сутки выявлено 105 зараженных коронавирусом

В Башкирии рост числа заболевших коронавирусом все еще растет. В последние два дня в регионе наблюдался рекордный суточный прирост зараженных. Сегодня число новых выявленных случаев Covid-19 снова превысило сотню.

За сутки в Башкирии выявили 105 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Теперь общее число больных составляет 3 832 человека. Все, кто еще не выздоровел, получают лечение либо в стационарах республики, либо проходят амбулаторное лечение.

Выписано в республике 1 322 человека. Количество летальных случаев длительное время не меняется. Всего в республике погибло 18 человек.