В Уфе День русского языка отметили чтением стихов

День русского языка в Уфе отметили акцией «Декламируй». Её суть в том, что каждый желающий мог присоединиться к флешмобу и прочитать любое стихотворение любимого поэта.

Организаторами выступила организация «Волонтеры культуры Башкирии». Они считают, что таким образом можно противостоять современному языку блогеров.

Уфимский школьник Максим Антонов любит читать и заучивать стихотворения Маяковского, Бродского, Есенина для себя. Когда узнал, что можно прочитать для всех в рамках акции «Декламируй», сразу согласился. Выступил с несколькими произведениями. Его примеру последовали многие учащиеся школ города.

Акция «Декламируй» прошла в День русского языка, который отмечается по всей стране 6 июня. Она направлена на сохранение культурного наследия страны. По словам организаторов, участниками выступили не менее тысячи человек – это активисты общественной организации «Волонтеры культуры Башкортостана». И большинство из них представят свой вариант в социальных сетях. Коронавирус изменил планы по проведению проекта.