«Пилить было страшно»: жительница Уфы создает уникальные изделия из дерева

Уфимка взялась за пилу. Аделя Лутфуллина создаёт деревянные узоры из обычных сосновых досок. Вместе с мужем разрабатывают проекты и собирают панно и подносы. Главный принцип – натуральный материал.

Красота – страшная сила, когда она рождается, например, в столярной мастерской под острым лезвием пилы. Эта хрупкая девушка постоянно работает с торцовкой, но признаётся, что всё равно немного боится.

Пилить первое время было очень страшно. Сначала папа, потом Рамиль показывали, как пользоваться. На самом деле никогда не стоит переставать бояться пилы. Стоит соблюдать технику безопасности. Аделя Лутфуллина

Каждая работа уникальна. Сначала она создаётся виртуально. Без макета с точными расчетами творчества не будет.

Так совпало, что у Рамиля и Адели дедушки были плотниками. Сами же молодые люди вдохновились после посещения улицы мастеров на острове Бали. Это место, куда съезжаются художники и ремесленники едва ли не со всей Азии.

Деревянным бизнесом Аделя и Рамиль занялись около года назад. Теперь она шутит: пилит деревяшки, а не мужа. Об этом Леди Плотник рассказывает в своём блоге. Там же ещё об одном увлечении. После тяжёлых инструментов она берёт в руки податливые шнурки и канаты. Например, в этой небольшой работе минимум 80 метров верёвки, Для сравнения – это высота 26 этажного дома.

Для меня это своего рода медитация. Например, за рубежом этим парни занимаются многие. Реально. И у меня заказ самый большой был как раз на макраме-панно. Его заказал парень, ему 28 лет, он музыкант. Аделя Лутфуллина