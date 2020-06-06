«Пилить было страшно»: жительница Уфы создает уникальные изделия из дерева

Уфимка взялась за пилу. Аделя Лутфуллина создаёт деревянные узоры из обычных сосновых досок. Вместе с мужем разрабатывают проекты и собирают панно и подносы. Главный принцип – натуральный материал.
Красота – страшная сила, когда она рождается, например, в столярной мастерской под острым лезвием пилы. Эта хрупкая девушка постоянно работает с торцовкой, но признаётся, что всё равно немного боится.
Каждая работа уникальна. Сначала она создаётся виртуально. Без макета с точными расчетами творчества не будет.
Так совпало, что у Рамиля и Адели дедушки были плотниками. Сами же молодые люди вдохновились после посещения улицы мастеров на острове Бали. Это место, куда съезжаются художники и ремесленники едва ли не со всей Азии.
Деревянным бизнесом Аделя и Рамиль занялись около года назад. Теперь она шутит: пилит деревяшки, а не мужа. Об этом Леди Плотник рассказывает в своём блоге. Там же ещё об одном увлечении. После тяжёлых инструментов она берёт в руки податливые шнурки и канаты. Например, в этой небольшой работе минимум 80 метров верёвки, Для сравнения – это высота 26 этажного дома.
Обычные мотки верёвок или неприметные деревянные доски они превращают в яркие украшения декора. И говорят, что делают это в первую очередь не ради денег, а чтобы создавать уют, не только в своём доме.