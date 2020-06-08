В Уфе рестораны и клубы поймали на нарушении указа Радия Хабиров

Из-за угрозы распространения коронавируса в Башкирии действует режим повышенной готовности. Несмотря на многие послабления в режиме самоизоляции, некоторые услуги ещё предоставлять нельзя. Так, например, Радий Хабиров запретил курение кальяна в общественных местах.

Однако многие уфимские рестораны и бары обходят этот указ. UfacityNews.ru. сообщает, что оплачивать услуги по курению кальяна в таких заведениях-нарушителях можно только наличным способом или переводом на банковский счет. Через терминал данную услугу оплатить невозможно.

Многие рестораны и бары несут действительно большие убытки из-за запрета на продажу кальяна. Иногда больше половины выручки заведений приходится именно на услуги по курению кальянов. За нарушение режима повышенной готовности можно получать не маленькие штрафы, однако это предпринимателей не останавливает.