В Башкирии стартовал проект для школьников «Экозабота»

Проект для школьников «Экозабота» стартовал в десяти пилотных регионах, в том числе и в Башкортостане. Организаторами выступили Минпросвещения России и Общероссийский народный фронт.

Ученики образовательных учреждений будут собирать батарейки и таким образом увеличат вклад в утилизацию опасных отходов. В Уфе проект запустился на базе 44-й школы. Его руководитель выступил на экологической пресс-конференции, которая прошла в онлайн-формате.