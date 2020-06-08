В Башкирии стартовал проект для школьников «Экозабота»

Проект для школьников «Экозабота» стартовал в десяти пилотных регионах, в том числе и в Башкортостане. Организаторами выступили Минпросвещения России и Общероссийский народный фронт.
Ученики образовательных учреждений будут собирать батарейки и таким образом увеличат вклад в утилизацию опасных отходов. В Уфе проект запустился на базе 44-й школы. Его руководитель выступил на экологической пресс-конференции, которая прошла в онлайн-формате.
Отметим, что ежегодно в России продается порядка 20 тысяч батареек, а безопасно утилизируются только 3% от этого объема. Всего же в нашей стране каждый год используется около миллиарда батареек. Также «Экозабота» охватит Москву и Подмосковье, Киров, Саратов, Ижевск, курган, Краснодар и Санкт-Петербург.