В Башкирии объяснили резко возросшее число безработных

Министр труда Башкирии Ленара Иванова объяснила, почему в республике резко выросло число безработных. По ее словам, стремительный рост связан с тем, что в Башкирии стало больше регистрируемых случаев потери работы. О высоком уровне безработицы говорить не приходится, сказала Иванова.
Так, с 1 апреля текущего года безработными были признаны 56 996 человек.
По содействию в поиске работы с 1 апреля в центры занятости населения поступило 74 302 заявления. 66 процентов из них были поданы через портал «Работа в России», 19 процентов – через интерактивный портал СЗН РБ, 15 процентов – через РГАУ МФЦ.