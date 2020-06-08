В Башкирии объяснили резко возросшее число безработных

Министр труда Башкирии Ленара Иванова объяснила, почему в республике резко выросло число безработных. По ее словам, стремительный рост связан с тем, что в Башкирии стало больше регистрируемых случаев потери работы. О высоком уровне безработицы говорить не приходится, сказала Иванова. 

Так, с 1 апреля текущего года безработными были признаны 56 996 человек. 

С 1 апреля 2020 года безработными были признаны 56 996 человек. Таким образом, рост регистрируемой безработицы увеличился в 3,9 раза или на 53 253 человека. Из этого числа 45 процентов не работают уже более года, 34 процента – уволены с 1 марта 2020 года, 19 процентов – уволены до 1 марта 2020 года, 2 процента – прекратили ИП.

Ленара Иванова, министр семьи, труда и социальной защиты населения

По содействию в поиске работы с 1 апреля в центры занятости населения поступило 74 302 заявления. 66 процентов из них были поданы через портал «Работа в России», 19 процентов – через интерактивный портал СЗН РБ, 15 процентов – через РГАУ МФЦ.