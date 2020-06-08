В Башкирии объяснили резко возросшее число безработных

С 1 апреля 2020 года безработными были признаны 56 996 человек. Таким образом, рост регистрируемой безработицы увеличился в 3,9 раза или на 53 253 человека. Из этого числа 45 процентов не работают уже более года, 34 процента – уволены с 1 марта 2020 года, 19 процентов – уволены до 1 марта 2020 года, 2 процента – прекратили ИП.

Ленара Иванова, министр семьи, труда и социальной защиты населения