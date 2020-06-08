В Башкирии почти 9 тысяч домов будут оснащены газом

Радий Хабиров рассказал об успехах в создании газораспределительных сетей по всей Башкирии. Так, в 2020 году будет введено 155 км нового газопровода . Это позволит оснастить более 9 тысяч домов газом.

На данный проект будет выделено 8 миллиардов рублей, чтобы построить более 1000 км газовых сетей. Уже в этом году газ получат 8884 дома. Также продолжается выдача сертификатов для жителей Башкирии, которые пользуются льготами. Сумма таких сертификатов варьируется от 60 до 100 тысяч рублей, что позволяет провести газ почти бесплатно. С 2019 года выдано уже более 2033 льготных документов.