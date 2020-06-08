Стало известно, сколько тяжёлых пациентов с коронавирусом в Башкирии

Министерство здравоохранения Башкирии озвучило новые данные по заболеванию коронавирусом. Напомним, за последние сутки в республике выявлено 89 новых зараженных. За всё время пандемии зарегистрировано 4017 человек с COVID-19.

В больницах республики лечатся 1086 человек. Из них 33 пациента находятся в тяжелом состоянии. 7 пациентов нуждаются в аппаратах искусственной вентиляции лёгких.

С лёгкой формой заболевания в Башкирии 1460 человек. Все они лечатся дома амбулаторно. За сутки выписано 16 пациентов с подтвержденным коронавирусом. За всё время вылечились 1453 человека. Новых случаев смерти пациентов с коронавирусом не зарегистрировано.