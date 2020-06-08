«То ямы, то кочки»: в Башкирии сельчане добились ремонта дороги

Это сейчас тут в буквальном смысле можно проехать с ветерком. Месяц назад дорога, соединяющая федеральную трассу М5 с поселками Балтика и Буденный Иглинского района, была похожа на решето. Почти  километр дорожного полотна в ямах с глубиной более 20 сантиметров. Здесь ежедневно проезжают сотни автомобилей.  По этой дороге пролегает маршрут и  школьного автобуса.

По этим дорогам ездить было невозможно. Во-первых, у нас автобус с детьми в Ленинск и Загорск. Вот представляете: едут дети, не дай бог, там что-то случится, и потом всегда говорят, а кто виноват, а ищут в последнюю очередь, хотя мы обращались везде. Мы, жители села Балтики, написали на странице Хабирова наше обращение.

Вафира Лукьянова, жительница села Балтика

Жители села Балтика Иглинского района оставили в социальных сетях комментарии, что дорога Балтика – Буденовка нуждается в ремонте. Это обращение зарегистрировала система «Инцидент-менеджмент». Коллеги из администрации отреагировали на сообщение.

Тагир Шарафутдинов, сотрудник рабочей группы по обращениям жителей в социальных сетях при администрации главы Республики Башкортостан

Просто залатать ямы не получилось. Поэтому было принято решение на нескольких отрезках  межмуниципальной  дороги срезать остатки полотна и на этих участках положить новый асфальт.

21 мая сотрудники Иглинского ДРСУ начали здесь работы по ямочному ремонту на дороге Балтика – Буденный. В настоящее время заделали на 900 метров, где были максимальные ямы, глубокие, неудобные для жителей. Всего в этом месте было оцифровано 2000 квадратных метров ям, в настоящее время они все заделаны.

Наталья Агеева, начальник информационно-аналитического отдела администрации Иглинского района

Стоимость ямочного ремонта составила 2 млн 700 тысяч рублей. Рабочие  асфальт уложили в течение трех дней. По словам местных жителей, теперь  в автосервис дорогу можно забыть.

Да, конечно, нравится, намного лучше, чем было. Раньше ездили, и на 2 месяца даже не хватало ходовой на машине.

Армен Василян, житель села Балтика

Мы очень довольны, потому что долгое время были то ямы, то кочки. У нас наконец-то появилась новая дорога. Я думаю, все жители рады этому, ну и садоводы, которые к нам сюда приезжают.

Анастасия Покова, житель села Балтика

По поручению Радия Хабирова все муниципалитеты должны были оцифровать все ямы в специальном приложении и в 2 этапа провести ремонт: 50 процентов сдать до 15 мая и завершить все работы к 15 июня.  На дорогах Иглинского района было выявлено почти 1500 дефектов. Но не смотря на то,  что сроки поджимают,   остается всего неделя, объем проведенного ямочного ремонта в  муниципалитете составляет всего лишь 22 процента. Даже треть выявленных дыр на дорогах не отремонтирована. В связи с этим в правительстве будет созвано специальное совещание.