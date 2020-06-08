«То ямы, то кочки»: в Башкирии сельчане добились ремонта дороги

Это
сейчас тут в буквальном смысле можно проехать с ветерком. Месяц назад дорога,
соединяющая федеральную трассу М5 с поселками Балтика и Буденный Иглинского
района, была похожа на решето. Почти километр дорожного полотна в ямах с глубиной
более 20 сантиметров. Здесь ежедневно проезжают сотни автомобилей. По этой дороге пролегает маршрут и школьного автобуса.
По этим дорогам
ездить было невозможно. Во-первых, у нас автобус с детьми в Ленинск и Загорск. Вот
представляете: едут дети, не дай бог, там что-то случится, и потом всегда
говорят, а кто виноват, а ищут в последнюю очередь, хотя мы обращались везде. Мы,
жители села Балтики, написали на странице Хабирова наше обращение.
Вафира Лукьянова, жительница села Балтика
Жители села Балтика
Иглинского района оставили в социальных сетях комментарии, что дорога Балтика –
Буденовка нуждается в ремонте. Это обращение зарегистрировала система «Инцидент-менеджмент».
Коллеги из администрации отреагировали на сообщение.
Тагир Шарафутдинов, сотрудник рабочей группы по обращениям жителей в социальных сетях при администрации главы Республики Башкортостан
Просто
залатать ямы не получилось. Поэтому было принято решение на нескольких отрезках межмуниципальной дороги срезать остатки полотна и на этих
участках положить новый асфальт.
21 мая сотрудники Иглинского
ДРСУ начали здесь работы по ямочному ремонту на дороге Балтика – Буденный. В настоящее
время заделали на 900 метров, где были максимальные ямы, глубокие, неудобные
для жителей. Всего в этом месте было оцифровано 2000 квадратных метров ям, в
настоящее время они все заделаны.
Наталья Агеева, начальник информационно-аналитического отдела администрации Иглинского района
Стоимость
ямочного ремонта составила 2 млн 700 тысяч рублей. Рабочие асфальт уложили в течение трех дней. По
словам местных жителей, теперь в
автосервис дорогу можно забыть.
Да, конечно,
нравится, намного лучше, чем было. Раньше ездили, и на 2 месяца даже не хватало
ходовой на машине.
Армен Василян, житель села Балтика
Мы очень довольны,
потому что долгое время были то ямы, то кочки. У нас наконец-то появилась новая
дорога. Я думаю, все жители рады этому, ну и садоводы, которые к нам сюда
приезжают.
Анастасия Покова, житель села Балтика
По
поручению Радия Хабирова все муниципалитеты должны были оцифровать все ямы в
специальном приложении и в 2 этапа провести ремонт: 50 процентов сдать до 15
мая и завершить все работы к 15 июня. На
дорогах Иглинского района было выявлено почти 1500 дефектов. Но не смотря на
то, что сроки поджимают, остается всего неделя, объем проведенного
ямочного ремонта в муниципалитете
составляет всего лишь 22 процента. Даже треть выявленных дыр на дорогах не
отремонтирована. В связи с этим в правительстве будет созвано специальное
совещание.