«То ямы, то кочки»: в Башкирии сельчане добились ремонта дороги

Жители села Балтика Иглинского района оставили в социальных сетях комментарии, что дорога Балтика – Буденовка нуждается в ремонте. Это обращение зарегистрировала система «Инцидент-менеджмент». Коллеги из администрации отреагировали на сообщение.

Тагир Шарафутдинов, сотрудник рабочей группы по обращениям жителей в социальных сетях при администрации главы Республики Башкортостан