Радий Хабиров вручил госнаграды соцработникам Башкирии

Профессиональный праздник сегодня отмечают социальные работники. Во время борьбы с коронавирусом они на передовой, как и врачи. Учреждения функционируют в закрытом режиме, а специалисты трудятся вахтовым методом – по две недели. Лучших представителей отрасли сегодня поздравил и Глава Башкортостана Радий Хабиров. Он отметил, что в республике на одного сотрудника приходится от 18 до 23 подопечных.
Не только белый воротничок, но и начинающий барбер. К своему профессиональному празднику сотрудник детского дома Денис Острашков научился делать модные прически подопечным. Из-за пандемии коронавируса в социальное учреждение парикмахеров не пускают, а порадовать детей хочется всему коллективу. У малышей нет семьи, а близких заменяют социальные работники. Поэтому и праздник получился общий, но только для своих – детский сабантуй.
По словам руководителя Башкирского детского дома №1, особый режим, который ввели из-за коронавируса, стал проверкой на прочность для всех. Но сложности уже позади.
С профессиональным праздником лучших представителей отрасли поздравил Глава Башкортостана Радий Хабиров. Он сказал, что понимает величину нагрузки на каждого работника и выразил им благодарность. В республике на одного сотрудника в сельской местности приходится в среднем 18 подопечных, а в больших городах – до 23. В социальной сфере большинство сотрудников – это женщины, которые справляются с невзгодами стойко.
День социального работника в России появился 20 лет назад. Радий Хабиров назвал дату днем добра и милосердия. Только те, для кого эти качества определяющие, могут делать счастливыми других.