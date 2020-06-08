Радий Хабиров вручил госнаграды соцработникам Башкирии

Профессиональный праздник сегодня отмечают социальные работники. Во время борьбы с коронавирусом они на передовой, как и врачи. Учреждения функционируют в закрытом режиме, а специалисты трудятся вахтовым методом – по две недели. Лучших представителей отрасли сегодня поздравил и Глава Башкортостана Радий Хабиров. Он отметил, что в республике на одного сотрудника приходится от 18 до 23 подопечных.

Не только белый воротничок, но и начинающий барбер. К своему профессиональному празднику сотрудник детского дома Денис Острашков научился делать модные прически подопечным. Из-за пандемии коронавируса в социальное учреждение парикмахеров не пускают, а порадовать детей хочется всему коллективу. У малышей нет семьи, а близких заменяют социальные работники. Поэтому и праздник получился общий, но только для своих – детский сабантуй.

По словам руководителя Башкирского детского дома №1, особый режим, который ввели из-за коронавируса, стал проверкой на прочность для всех. Но сложности уже позади.

С профессиональным праздником лучших представителей отрасли поздравил Глава Башкортостана Радий Хабиров. Он сказал, что понимает величину нагрузки на каждого работника и выразил им благодарность. В республике на одного сотрудника в сельской местности приходится в среднем 18 подопечных, а в больших городах – до 23. В социальной сфере большинство сотрудников – это женщины, которые справляются с невзгодами стойко.

Все последние недели и медики, и волонтёры, и социальные работники находятся на переднем крае борьбы за сохранение здоровья людей. Ситуация, которую мы сейчас переживаем, условия, в которых находимся, требуют особой мобилизации сил и ресурсов. Хочу от души поблагодарить за то, что вы смогли быстро перестроиться и наладить работу в новых условиях. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан