Радий Хабиров рассказал о ремонте дворов в республике

Асфальтируем внутридворовые подъездные пути и тротуары, устанавливаем детские и спортивные площадки с травмобезопасным прорезиненным покрытием, скамейки, камеры видеонаблюдения, обустраиваем бельевые площадки, занимаемся уличным освещением и озеленением дворов. Исключительно важно, чтобы все решения – каким будет двор, что именно так будет сделано в первую очередь - принимались с учётом мнения самих жителей.

Радий Хабиров, Глава Башкирии