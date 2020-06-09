Радий Хабиров рассказал о ремонте дворов в республике

Глава Башкирии рассказал о ремонте дворов по всей республике. Радий Хабиров поставил большие цели – отремонтировать до 2024 года 2 тысячи дворов в Башкирии. В этом году ремонт и обустройство придомовых территорий идет полным ходом, несмотря на коронавирус.
За 2019 год было отремонтировано уже 400 дворов. На данный момент обустройство детских площадок и дорог у дома началось в 281 дворе. До октября 2020 года планируется установить 380 площадок.
Конечно, ремонт дворов касается не только установки детских безопасных площадок. Проходит озеленение территории, устанавливаются скамейки, тротуары, укладываются дороги и настраивается освещение. Радий Хабиров отметил, что ремонт дворов проводится с учетом желаний самих жильцов домов.
Фото: Соцсети.