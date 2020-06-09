В Уфе рассматривают два варианта продления проспекта Салавата Юлаева

Проспект Салавата Юлаева  продлят. Продолжение строительства дорожной артерии обсудили на «Транспортном часе» с Главой республики Радием Хабировым.

Было представлено два проекта. Построить дополнительный участок от улицы Маршала Жукова до улицы Сельской Богородской. Альтернативный вариант – проложить автодорогу от улицы Ватутина до улицы Интернациональной.  Вице-премьер Раиф Абдрахимов пояснил, что по итогам совещания с участием специалистов-проектировщиков второй вариант развития проспекта более предпочтителен. В этом году будет начато проектирование транспортного коридора. Радий Хабиров поручил правительству республики проработать варианты привлечения федеральных средств на реализацию масштабного проекта.

Между тем дороги в республике начнут ремонтировать за счет тех, кто перевозит крупногабаритные грузы. В Башкирии вступил в силу закон, согласно которому дополнительным источником дорожного фонда станет плата за возмещение вреда, причиняемого дорогам регионального или межмуниципального значения машинами, перевозящими крупногабаритные грузы.

Закон позволяет снять возможные неясности при взимании платы в дорожный фонд и направить больше средств на ремонт и строительство дорог.

Рустам Ишмухаметов, заместитель председателя Государственного Собрания Республики Башкортостан