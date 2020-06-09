В Уфе рассматривают два варианта продления проспекта Салавата Юлаева

Проспект Салавата Юлаева продлят. Продолжение строительства дорожной артерии обсудили на «Транспортном часе» с Главой республики Радием Хабировым.
Было представлено два проекта. Построить дополнительный участок от улицы Маршала Жукова до улицы Сельской Богородской. Альтернативный вариант – проложить автодорогу от улицы Ватутина до улицы Интернациональной. Вице-премьер Раиф Абдрахимов пояснил, что по итогам совещания с участием специалистов-проектировщиков второй вариант развития проспекта более предпочтителен. В этом году будет начато проектирование транспортного коридора. Радий Хабиров поручил правительству республики проработать варианты привлечения федеральных средств на реализацию масштабного проекта.
Между тем дороги в республике начнут ремонтировать за счет тех, кто перевозит крупногабаритные грузы. В Башкирии вступил в силу закон, согласно которому дополнительным источником дорожного фонда станет плата за возмещение вреда, причиняемого дорогам регионального или межмуниципального значения машинами, перевозящими крупногабаритные грузы.