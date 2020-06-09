Стало известно, когда вакцина от коронавируса появится в Башкирии

Действительно, ведется тестирование. Вакцина не будет одна, их будет несколько. Одна из вакцин сейчас проходит клинические испытания. Как только пройдут испытания, вакцина появится во всех регионах. Насчет зарубежных коллег – не могу сказать.

Марина Скотарева, замглавврача Центра гигиены и эпидемиологии РБ