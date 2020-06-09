Стало известно, когда вакцина от коронавируса появится в Башкирии

На еженедельном брифинге в Минздраве Башкирии рассказали о новой вакцине от коронавируса

Жителей региона интересует, когда лекарство появится в республике. В Башкирии эпидемиологическая ситуация не снижается. Каждый день фиксируется новое количество заболевших, оно колеблется в районе 100 человек в сутки. В общей сложности число зараженных уже превысило 4000 человек

Башкирские эпидемиологи подтверждают: действительно, в России ведется активная разработка вакцины от коронавируса. Более того, их будет несколько. 

Действительно, ведется тестирование. Вакцина не будет одна, их будет несколько. Одна из вакцин сейчас проходит клинические испытания. Как только пройдут испытания, вакцина появится во всех регионах. Насчет зарубежных коллег – не могу сказать. 

Марина Скотарева, замглавврача Центра гигиены и эпидемиологии РБ