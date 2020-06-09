Стало известно, когда вакцина от коронавируса появится в Башкирии

На еженедельном брифинге в Минздраве Башкирии рассказали о новой вакцине от коронавируса.
Жителей региона интересует, когда лекарство появится в республике. В Башкирии эпидемиологическая ситуация не снижается. Каждый день фиксируется новое количество заболевших, оно колеблется в районе 100 человек в сутки. В общей сложности число зараженных уже превысило 4000 человек.
Башкирские эпидемиологи подтверждают: действительно, в России ведется активная разработка вакцины от коронавируса. Более того, их будет несколько.