Минздрав Башкирии: «Самоизоляция должна сохраняться»

Число ковидных больных в Башкортостане увеличилось до 4113. За сутки их стало больше на 96 человек. Новых случаев гибели от COVID-19 не зарегистрировано. Лечение проходят более 2,5 тысяч человек.

Выписано 52 пациента. По показателю выявленных инфицированных республика занимает 15 место в стране. Всего по России число заболевших составляет 485 253 человека, т.е. еще +8,5 тысяч. Увеличение в Башкортостане связывают с несоблюдением санитарно-эпидемиологических норм, в том числе масочного режима, а также самоизоляции.