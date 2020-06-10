В Башкирии обнаружено более 80 зараженных коронавирусом за сутки

В Башкирии увеличивается число пациентов с диагнозом Covid-19. За минувшие сутки в республике зарегистрировано еще 81 новый случай заражения коронавирусом. Такие данные опубликованы на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Таким образом, общее число заболевших на сегодняшний день составляет 4 194 человек. Из них 1 640 удалось выздороветь, 18 человек стали жертвами коронавируса за все время пандемии.