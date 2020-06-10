Медики Башкирии назвали самое частое сопутствующее заболевание у пациентов с коронавирусом
Стало известно, какая болезнь является самым частым сопутствующим заболеванием у пациентов с коронавирусом. Такой болезнью стала гипертония. Она наблюдалась у большей части заболевших коронавирусной инфекцией.
Главный врач Республиканского кардиологического центра Ирина Николаева рассказала, что гипертония выявлена у 40% взрослых людей в России. Осложнения от COVID-19 чаще всего встречаются у людей старше 65 лет. Как раз у данной категории населения часто встречаются сердечно-сосудистые заболевания.
Важно понимать, что осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией, проявляются как раз у людей пожилого возраста старше 65 лет, наиболее часто имеющих сердечно-сосудистые заболевания. Появляется все больше доказательств более высокого риска осложнений COVID-19 у пожилых пациентов, в особенности при наличии артериальной гипертонии и ишемической болезни сердца, сахарного диабета.
Ирина Николаева, главный врач Республиканского кардиологического центра
Исследования показывают, что наличие болезней, которые связаны с сердцем, почти в 5 раз увеличивают риск неблагоприятных исходов. Поэтому гражданам 65+ стоит быть особенно осторожными во время пандемии коронавируса и соблюдать все меры предосторожности. А их молодым родственникам на время стоит ограничить контакты, ведь они могут быть бессимптомными носителями вируса.
Естественно, что болезни системы кровообращения наиболее часто развиваются в старшей возрастной группе, в то время как молодое поколение может быть лишь носителем коронавирусной инфекции и передавать инфекцию старшему поколению при контактах. Поэтому сегодня как никогда верно утверждение о том, что ваше здоровье в ваших руках. Необходимо максимально ограничить контакты с пожилыми людьми, и неважно при этом, где вы находитесь, в городе или на даче.