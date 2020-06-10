Медики Башкирии назвали самое частое сопутствующее заболевание у пациентов с коронавирусом

Естественно, что болезни системы кровообращения наиболее часто развиваются в старшей возрастной группе, в то время как молодое поколение может быть лишь носителем коронавирусной инфекции и передавать инфекцию старшему поколению при контактах. Поэтому сегодня как никогда верно утверждение о том, что ваше здоровье в ваших руках. Необходимо максимально ограничить контакты с пожилыми людьми, и неважно при этом, где вы находитесь, в городе или на даче.

Ирина Николаева