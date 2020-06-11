Стажёр в уфимском ресторане украл из кассы крупную сумму денег

В отдел полиции № 8 в Уфе поступила жалоба. В одном из ресторанов молодая девушка украла 127 000 рублей.

Деньги девушка вытащила из металлического шкафа. Полиция изучила записи с видеокамер, которые были установлены в ресторане. На кадрах видно, как девушка пробралась в служебное помещение, открыла ключом шкаф и забрала оттуда деньги.

По предварительным данным, девушка пришла в ресторан на стажировку. Ей всего 22 года. Также стало известно, что ключи от шкафа с деньгами находились в открытом доступе.