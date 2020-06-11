В Башкирии больницу проверяют за невыплату компенсаций борцам с коронавирусом

Не так давно в СМИ появилась информация о невыплате денежной компенсации врачам, которые борются с коронавирусом. Медики Белебеевской ЦРБ так и не получили положенные выплаты. Следственный комитет Башкирии начал проверку данного дела.

По указу Президента России каждый медицинский работник, который задействован в лечении больных коронавирусом, должен получить надбавку к заработной плате. Врачи Белебея пожаловались, что до сих пор не получили положенные выплаты. Этой жалобой заинтересовались следователи. Теперь по факту задержки денежных выплат проводится проверка.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко отметил, что все выплаты достигли своих адресатов ещё 15 мая. Поэтому следком занялся расследованием нарушений.