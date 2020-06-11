Госкомитет по ЧС Башкирии проверил пляжи Нуримановского района

Пляжи, расположенные в Нуримановском районе, к открытию купального сезона практически готовы. Этим летом на территории муниципалитета будут функционировать 10 оборудованных мест для купания, соответствующих требованиям безопасности. Эти объекты сегодня проинспектировали представители Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Работающий, страхующий, обеспечивающий и руководитель водолазных спусков. Четыре человека – это обязательное условие при погружении. Команде центрального поисково-спасательного отряда Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям предстоит очистить дно реки Салдыбаш.

Производим чистку грунта акватории от всякого рода мусора, бутылок коряг, камни. Сами видите, сети вытаскиваем, чтобы, когда люди купаются, не случилось никаких травм. Сергей Егоров, спасатель

Это участок реки Салдыбаш близ деревни Малые Шиды. Раньше здесь купались, но несанкционированно. Теперь это аттестованный муниципальный пляж. С открытием сезона будет дежурить спасатель. Пробы воды и песка уже взяли на анализ.

Работы проводятся в соответствии с поручением Главы республики Радия Фаритовича Хабирова. В каждом муниципальном образовании создаются дополнительные места отдыха на воде. Это очень важно, потому что для граждан создаются условия. Кирилл Первов, первый заместитель председателя Госкомитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям

Не только аттестованные пляжи, но и места несанкционированного купания проинспектировали в этот день проверяющие. Их в Нуримановском районе немало. Здесь протекает река Уфа и находится Павловское водохранилище, излюбленное место отдыха не только уфимцев и жителей республики, но и гостей из других регионов. В летнее время всегда многолюдно, поэтому в зоне баз отдыха специально был создан поисково-спасательный отряд «Павловка».