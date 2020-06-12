В Башкирии запретили проводить крестные ходы в один из православных праздников

В Башкирии запретили проводить крестные ходы по случаю празднования явления Табынской иконы Божией Матери. Ограничение, согласно распоряжению по Башкортостанской митрополии РПЦ, коснется праздника только в этом году.

Массовые мероприятия должны были состояться 19 июня. Но в этом году из-за нестабильной ситуации с коронавирусом, их пришлось отменить. В распоряжении отмечено, что в этот день будут запрещены все крестные ходы. В Бирске и Белорецке Епископу рекомендовано возглавить Литургию в 9:00 в онлайн-режиме.