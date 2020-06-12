Жителям Башкирии рассказали, как отдыхать на пляжах во время пандемии

На Голубом озере в Кармаскалинском районе будут следить за отдыхающими. В природном комплексе прошла профилактическая проверка. Их планируют проводить каждую неделю, а также штрафовать нарушителей порядка.

Территория, на которой находится Голубое озеро, имеет статус Памятника природы. Сегодня представители Госкомитета по ЧС вместе с чиновниками и общественниками напомнили людям о мерах безопасности. Как правильно отдыхать и можно ли снимать маску на пляже?

Не ко всем отдыхающим вот так лично приедет депутат, чтобы только напомнить: пандемия не завершилась. Чиновник подобно строгой маме просит соблюдать правила безопасности. Сегодня – профилактика.

В местах скопления людей снимать маску всё ещё не стоит. Но чиновники понимают, что до абсурда доходить необязательно.

Изнурённые жарой люди пересекают водоём на скорость. Кролем или брассом – не важно. Специалисты уверены: это наносит вред сохранности памятника природы. Статус Голубое озеро получило в 2003 году.

Вокруг озера множество следов от костра. При том, что на аншлаге при входе в природный комплекс запрет, за нарушение – административное наказание. Но с поличным поймать отдыхающих не удалось. Разводить огонь в присутствии камер никто не решился.