Медики Уфы назвали самое сложное в работе с больными коронавирусом

О том, что нужно пациентам, она знает не понаслышке. Так получилось, что Гульназ Адиповна была в числе тех врачей РКБ, кто заболел коронавирусом. Она была в первой вахте среди закрытых в больнице медиков, затем уже пациенткой инфекционной больницы и, наконец, мамой болеющего ребенка. Дочь заразилась от неё, когда о своем диагнозе Гульназ Грицаенко не знала, как и остальные врачи. И, наверное, тяжелее всего давалась третья роль. Теперь всё это опыт.