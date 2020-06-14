Медики Уфы назвали самое сложное в работе с больными коронавирусом

Республиканская клиническая больница больше не принимает пациентов с коронавирусом. На базе РКБ заканчивает работу ковид-госпиталя. Больница теперь работает только на выписку. Медучреждение собирается перейти на привычный режим работы. Частично это уже происходит. Полностью РКБ войдет в штатный график после того, как будут выписаны все пациенты с COVID-19 и обработаны и приведены в порядок помещения госпиталя.
Этого момента одинаково ждут и пациенты и врачи. Для первых он означает возвращение домой, для вторых – лишь маленький шаг к этому и еще одна личная победа над коронавирусом. Эльмира Асылбаева здесь уже больше трёх недель. Поступила в состоянии средней тяжести.
По глазам и по голосу узнаёт и заведующую Гульназ Грицаенко, и лечащего врача Элеонору Салихову. Последние напутствия перед выпиской. Впереди две недели самоизоляции и ведение чек-листа, где нужно указывать отсутствие или появление симптомов. В случае чего оповестить терапевта. Пациентов медики провожают до выхода.
И это не дежурные пожелания. За это время они уже успевают перейти с пациентами на ты. Сроднились. Тут сотрудники больницы не только в роли медиков, но и в роли родственников, которые их не могут посещать. Зайдут, приободрят, поддержат добрым словом.
О том, что нужно пациентам, она знает не понаслышке. Так получилось, что Гульназ Адиповна была в числе тех врачей РКБ, кто заболел коронавирусом. Она была в первой вахте среди закрытых в больнице медиков, затем уже пациенткой инфекционной больницы и, наконец, мамой болеющего ребенка. Дочь заразилась от неё, когда о своем диагнозе Гульназ Грицаенко не знала, как и остальные врачи. И, наверное, тяжелее всего давалась третья роль. Теперь всё это опыт.
А так звучит реанимация. Гул и писк аппаратуры и еле слышное тяжелое дыхание пациентов на ИВЛ. Отсюда больных выпускают не так часто, говорят медики. Но сегодня как раз тот самый счастливый момент. Пациентку, которая была доставлена в тяжелом состоянии и подключена к ИВЛ, переводят в палату. Появились улучшения.
Файрузе Нафиковой 65 лет. Четверть века она страдает сахарным диабетом, это и стало одной из причин тяжелой формы болезни. За ее жизнь врачи боролись. И чтобы сказать эти слова по телефону, медикам пришлось попотеть – в прямом и переносном смысле.
Можно сказать, что ради таких моментов и работают реаниматологи. Пациентку сейчас перевели из отделения реанимации в обычную палату. Это ещё не выписка, лечение женщина продолжит, но её жизни уже ничего не угрожает.
В реанимации в основном лежат пациенты старше 45, но сюда попадали и молодые ребята, говорят врачи. За такими больными нужно следить круглосуточно. Иногда как маленьких детей кормить с ложечки.
Забота это то, что необходимо им как лекарство. Эта бабушка в больнице уже почти месяц. Последние дни пытается самостоятельно кушать. Своим пациентам врачи РКБ помогают не только как медики, но и как доноры. Многие из них сами переболели ковидом.
Многие пациенты на ИВЛ находятся в медикаментозном сне, так как вентиляция идёт на жёстких настройках. Пациент может начать с ними бороться. Но один-два раза в сутки их выводят из сна.
РКБ стала одной из первых больниц, перепрофилированных в ковид-госпиталь. Сейчас медучреждение уже не принимает коронавирусных пациентов. Работают только на выписку.
Когда заступала эта смена, в ковид-госпитале было более 80 пациентов с коронавирусом. Сейчас остается около 40. Но среди них есть те, кто находится в тяжелом состоянии. Работать медики будут до последнего. Они уже научились терпеть душные костюмы, обходиться без туалета и воды по 8 часов, но сложнее всего, признаются врачи, жизнь без близких. И эта коронавирусная история, говорят, заставит после её окончания взглянуть на жизнь по-другому.