В Уфе открылось первое в Башкирии пёсокафе

Кафе, где встречают, виляя хвостом и радостно лая. В Уфе открылось первое в республике пёсокафе. Его основная идея – найти четырёхлапым, которые потеряли дом, новых хозяев. А тех, кто боится собак, обещают избавить от кинофобии.
В пёсокафе встречают громко: слышно уже на лестнице перед входом. Но за лаем, по всей видимости, скрывается только доброта. Животные явно рады каждому посетителю. Самая разговорчивая Тесса – рыжая бестия, руководитель четырёхлапой команды. Так сказать, коллега своей хозяйки – директора Жанны. Но все лидерские качества пропадают при виде лакомства.
Покормить собак могут и посетители. Но человеческую еду давать запрещено, гостям раздают специальные лакомства для животных.
Пёсокафе в Башкортостане открылось впервые. Жанна Исаева, как и многие, в детстве хотела собаку. Только недавно смогла осуществить заветную мечту: взяла питомца из приюта, но не смогла остановиться на одном животном.
Жанна самостоятельно изучала зоопсихологию. По мнению владелицы пёсокафе, знать азы должны все. Как правильно вести себя с уличными собаками, для посетителей будут проводить мастер-классы с кинологами. А ещё расскажут, как побороть кинофобию – боязнь собак.
На время пандемии в пёсокафе особые правила: дистанция или ношение масок. В помещение не пускают более 10 человек одновременно. Сами сотрудники проверяют температуру. Следят и за здоровьем животных. Собаки привиты и стерилизованы.
В пёсокафе живёт ещё одна собака. Стеснительная Веснушка обычно прячется от незнакомцев за стойкой администратора. Но когда надевают поводок, эта четырёхлапая леди перевоплощается словно актриса.
Все четырёхлапые жильцы пёсокафе были бездомными. Главная цель – найти им новых хозяев. Подобное заведение уже около года существует в Новосибирске. Там пристраивают примерно по одной собаке в месяц. Это тот формат, где мохнатых сотрудников можно и даже нужно забирать домой.