В Уфе открылось первое в Башкирии пёсокафе

Кафе, где встречают, виляя хвостом и радостно лая. В Уфе открылось первое в республике пёсокафе. Его основная идея – найти четырёхлапым, которые потеряли дом, новых хозяев. А тех, кто боится собак, обещают избавить от кинофобии.

В пёсокафе встречают громко: слышно уже на лестнице перед входом. Но за лаем, по всей видимости, скрывается только доброта. Животные явно рады каждому посетителю. Самая разговорчивая Тесса – рыжая бестия, руководитель четырёхлапой команды. Так сказать, коллега своей хозяйки – директора Жанны. Но все лидерские качества пропадают при виде лакомства.

Покормить собак могут и посетители. Но человеческую еду давать запрещено, гостям раздают специальные лакомства для животных.

Пёсокафе в Башкортостане открылось впервые. Жанна Исаева, как и многие, в детстве хотела собаку. Только недавно смогла осуществить заветную мечту: взяла питомца из приюта, но не смогла остановиться на одном животном.

«Малыш и Карлсон», хочу собаку – всё из детства. Но была сильная аллергия, не могла находиться рядом с животными. Потом аллергия прошла, но не разрешали заводить собаку в стесненных условиях. Но вот выросла, и что из этого получилось. Жанна Исаева, директор

Жанна самостоятельно изучала зоопсихологию. По мнению владелицы пёсокафе, знать азы должны все. Как правильно вести себя с уличными собаками, для посетителей будут проводить мастер-классы с кинологами. А ещё расскажут, как побороть кинофобию – боязнь собак.

Приводила мама мальчика лет 4. Он побаивался собак. Потом просто обнимался с ними, и всё было замечательно. Жанна Исаева, директор

На время пандемии в пёсокафе особые правила: дистанция или ношение масок. В помещение не пускают более 10 человек одновременно. Сами сотрудники проверяют температуру. Следят и за здоровьем животных. Собаки привиты и стерилизованы.

Мы следим за ними. За чистоту и порядок можно не переживать. Кристина Шакирова, администратор

В пёсокафе живёт ещё одна собака. Стеснительная Веснушка обычно прячется от незнакомцев за стойкой администратора. Но когда надевают поводок, эта четырёхлапая леди перевоплощается словно актриса.