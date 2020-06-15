В Башкирии у 18% протестированных есть иммунитет к новому коронавирусу

Максим Забелин, министр здравоохранения Башкирии, рассказал о результатах тестирования на антитела. Об этом глава ведомства сообщил на оперативном собрании в правительстве.

В республике с недавних пор проводятся исследования через иммуноферментный анализ крови. Стало известно, что тестирование прошли более 12 тысяч человек. Среди них были и медицинские, и социальные работники. У 18% обследованных обнаружен иммунитет к коронавирусу.