Потерявший работу из-за пандемии житель Уфы рассказал Путину, как выживает в кризис
Владимир Путин провел совещание по вопросам вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы. Оно проходило в режиме видеоконференции. В нем принял участие Глава Башкирии Радий Хабиров.
Житель Уфы Михаил Балабанов рассказал Президенту страны о том, как его семья выживает в кризис. Мужчина управлял магазином спорттоваров, и из-за пандемии его заработок упал. В период изоляции магазин был закрыт, а Михаил уволился.
Слышал, видел по телевизору от вас, что программа есть. Зашел на портал «Работа в России», в течение 10–15 минут оформил все и получил пособие по безработице. Быстро, просто.
Михаил Балабанов, житель Уфы
У уфимца трое детей. 1 июня пришли соответствующие выплаты.
Сейчас ждем, насколько я вижу по порталу, что должны в ближайшие дни прийти еще пособия от трех до семи лет. Так что программа, которую Правительство разработало, работает. Большое Вам за это спасибо, Вы сильно помогаете всем.
Михаил Балабанов, житель Уфы
Михаил рассказал, что в настоящее время ищет работу. Владимир Путин спросил у уфимца, кто ему помогает и сопровождает ли кто-то поиски работы.
Сейчас размещено мое резюме, рассматриваю предложения. Но предложений сейчас не так много в связи с тем, что все организации только начинают работать и не до новых сотрудников. Также со службой занятости рассматриваю варианты: консультируемся по поводу ведения собственного бизнеса, его начала, обговариваем варианты, помогают консультативно. Дай бог, все сложится у меня в этом направлении, если, конечно, будет интересная идея, которую стоить воплотить. Сейчас консультируемся, будем работать.
Михаил Балабанов, житель Уфы
После видеоконференции вице-премьер – министр семьи, труда и социальной защиты населения РБ Ленара Иванова прокомментировала ситуацию с Михаилом Балабановым.
Важно, все эти меры поддержки были оформлены без проволочек, дистанционно. Благодаря этой реальной помощи Михаил может спокойно искать новую работу или, как он сказал Президенту, подумать об открытии своего дела. Глава Башкортостана Радий Фаритович Хабиров поручил оказать Михаилу всестороннее содействие в поиске работы. Будем ему помогать всеми силами, особенно если он решит заняться собственным делом.
Ленара Иванова, министр семьи, труда и социальной защиты населения РБ