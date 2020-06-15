Потерявший работу из-за пандемии житель Уфы рассказал Путину, как выживает в кризис

Сейчас размещено мое резюме, рассматриваю предложения. Но предложений сейчас не так много в связи с тем, что все организации только начинают работать и не до новых сотрудников. Также со службой занятости рассматриваю варианты: консультируемся по поводу ведения собственного бизнеса, его начала, обговариваем варианты, помогают консультативно. Дай бог, все сложится у меня в этом направлении, если, конечно, будет интересная идея, которую стоить воплотить. Сейчас консультируемся, будем работать.

Михаил Балабанов, житель Уфы