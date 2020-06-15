Власти Башкирии рассказали, при каких условиях фитнес-центры смогут возобновить работу

Фитнес-центры в Башкортостане начнут открывать уже со следующей недели. Глава республики анонсировал очередные изменения в указ о режиме повышенной готовности. Работать начнут и многие другие учреждения. Ну а какие-то нормы вступили в силу уже сегодня, речь, в частности, об открытии официальных пляжей. Но даже несмотря на новый пакет послаблений, Радий Хабиров попросил не расслабляться.

Последние недели у работников фитнес-клуба «Пушкин» были напряженными. Приходилось поднимать и переставлять железо, чтобы обеспечить дистанцию. В период пандемии правила едины для всех. Там, где сократить расстояние не получалось, оборудование просто обматывали лентой. К открытию здесь начали готовиться задолго до официального анонса.

С формой, конечно, не все так хорошо, потому что нам запрещают использовать тренажерный зал по прямому назначению, тренироваться даже сотрудникам. Но ребята занимают дома, на улице, поддерживаем связь с клиентами через соцсети, путем личного общения, отдел продаж у нас активно работает. Артур Тюр, управляющий фитнес-клубом PUSHKIN

Как бы тяжело ни было, а заниматься придется в масках. Изменения коснутся и фитнес-баров. Заказать коктейль или салат не получится. В продаже будут только бутилированные напитки.

Определенные рекомендации получены и касаемо пользования бассейном. На одного человека должно быть не менее 4 квадратных метров. Впрочем, даже несмотря на это, разрешение на работу бассейны все равно не получили. Даже если они находятся на территории фитнес-центра.

С сегодняшнего дня купальный сезон открыт на водоемах республики. Работу начинают оборудованные пляжи. На такой шаг власти были вынуждены пойти, чтобы обеспечить безопасность. Ведь только на прошлой неделе в республике погибло 10 человек, включая ребенка.

Я вообще глав муниципалитетов попрошу обратить внимание на это: по 4 человека в день тонули! Поэтому пляжи открываем специально оборудованные. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

С 29 июня откроются республиканские санатории, дома отдыха, детские реабилитационные центры. С 1 июля – загородные лагеря, ну а с 3 – пришкольные. Кроме того, отменяется норма об обязательном ношении перчаток в общественных местах. Но для людей старшего возраста ограничения сохраняются.

Концептуально 2 основных действия наших: это масочный режим в местах скопления, и мы должны от людей требовать это. И, конечно, социальная изоляция, социальное дистанцирование. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан