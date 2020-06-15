Власти Башкирии рассказали, при каких условиях фитнес-центры смогут возобновить работу

Фитнес-центры в Башкортостане начнут открывать уже со следующей недели. Глава республики анонсировал очередные изменения в указ о режиме повышенной готовности. Работать начнут и многие другие учреждения. Ну а какие-то нормы вступили в силу уже сегодня, речь, в частности, об открытии официальных пляжей. Но даже несмотря на новый пакет послаблений, Радий Хабиров попросил не расслабляться.
Последние недели у работников фитнес-клуба «Пушкин» были напряженными. Приходилось поднимать и переставлять железо, чтобы обеспечить дистанцию. В период пандемии правила едины для всех. Там, где сократить расстояние не получалось, оборудование просто обматывали лентой. К открытию здесь начали готовиться задолго до официального анонса.
Как бы тяжело ни было, а заниматься придется в масках. Изменения коснутся и фитнес-баров. Заказать коктейль или салат не получится. В продаже будут только бутилированные напитки.
Определенные рекомендации получены и касаемо пользования бассейном. На одного человека должно быть не менее 4 квадратных метров. Впрочем, даже несмотря на это, разрешение на работу бассейны все равно не получили. Даже если они находятся на территории фитнес-центра.
С сегодняшнего дня купальный сезон открыт на водоемах республики. Работу начинают оборудованные пляжи. На такой шаг власти были вынуждены пойти, чтобы обеспечить безопасность. Ведь только на прошлой неделе в республике погибло 10 человек, включая ребенка.
С 29 июня откроются республиканские санатории, дома отдыха, детские реабилитационные центры. С 1 июля – загородные лагеря, ну а с 3 – пришкольные. Кроме того, отменяется норма об обязательном ношении перчаток в общественных местах. Но для людей старшего возраста ограничения сохраняются.
Радий Хабиров добавил: в борьбе с коронавирусом мы должны думать о здоровье жителей в целом. В рамках нацпроекта «Здравоохранение» завершается строительство 13 капитальных фельдшерско-акушерских пунктов, четыре из которых планируется открыть в июле. В медицинские организации республики поставят 25 единиц дорогостоящего высокотехнологичного оборудования. Ну а первую операцию в новом корпусе Республиканского онкодиспансера проведут уже в августе.