Власти Башкирии намерены защитить подростков от пагубных привычек

Депутаты Башкирии рассматривают закон об ограничении продажи несовершеннолетним товаров, которые содержат сниженный углеводородный газ. Такая инициатива связана с вновь популярным видом токсикомании у подростков.

К товарам со сниженным углеводородным газам относятся зажигалки, баллончики для заправки и другое. Часто подростки используют их для вдыхания газа ради опьянения. Такое увлечение крайне негативно сказывается на здоровье детей. За 2016-2018 года в России от «сниффинга» погибло 360 ребят до 15 лет.

В Башкирии показатели также удручают. За 2019 год в республике от пагубной привычки скончались 6 детей. Средний возраст токсикоманов – 12-15 лет.

Газовые зажигалки и баллончики газа свободно продаются, поэтому любой ребёнок, узнавший от сверстников о таком способе токсикомании, как сниффинг, и желающий его попробовать, может нанести своему организму непоправимый вред. Настоящий законопроект разработан в целях ограничения продажи несовершеннолетним отдельных товаров, которые могут быть использованы для сниффинга. При этом ежедневной потребности в приобретении данных товаров непосредственно несовершеннолетними не имеется.

тест законопроекта 