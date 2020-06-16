Власти Башкирии намерены защитить подростков от пагубных привычек

Депутаты Башкирии рассматривают закон об ограничении продажи несовершеннолетним товаров, которые содержат сниженный углеводородный газ. Такая инициатива связана с вновь популярным видом токсикомании у подростков.
К товарам со сниженным углеводородным газам относятся зажигалки, баллончики для заправки и другое. Часто подростки используют их для вдыхания газа ради опьянения. Такое увлечение крайне негативно сказывается на здоровье детей. За 2016-2018 года в России от «сниффинга» погибло 360 ребят до 15 лет.
В Башкирии показатели также удручают. За 2019 год в республике от пагубной привычки скончались 6 детей. Средний возраст токсикоманов – 12-15 лет.