Власти Башкирии намерены защитить подростков от пагубных привычек

Депутаты Башкирии рассматривают закон об ограничении продажи несовершеннолетним товаров, которые содержат сниженный углеводородный газ. Такая инициатива связана с вновь популярным видом токсикомании у подростков.

К товарам со сниженным углеводородным газам относятся зажигалки, баллончики для заправки и другое. Часто подростки используют их для вдыхания газа ради опьянения. Такое увлечение крайне негативно сказывается на здоровье детей. За 2016-2018 года в России от «сниффинга» погибло 360 ребят до 15 лет.