В Уфе показали, как дезинфицируют подъезды и детские площадки

В Уфе продолжается дезинфекция подъездов и детских площадок. Увидев во дворе своего дома людей в противочумных костюмах и с пульверизаторами в руках, не пугайтесь. Клининговые компании обрабатывают лестничные площадки, специальным раствором протирают кнопки домофона и лифта, а также дезинфицируют дверные ручки и перила. Обрабатывается и контейнерная площадка.
Согласно стандартам, детские площадки обрабатывают три раза в день. Игровое оборудование протирают специальным раствором. Обработка дворов проходит согласно графику, но если у жильцов обнаружен коронавирус, дезинфекция проходит вне очереди.