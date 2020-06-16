В Уфе показали, как дезинфицируют подъезды и детские площадки

В Уфе продолжается дезинфекция подъездов и детских площадок. Увидев во дворе своего дома людей в противочумных костюмах и с пульверизаторами в руках, не пугайтесь. Клининговые компании обрабатывают лестничные площадки, специальным раствором протирают кнопки домофона и лифта, а также дезинфицируют дверные ручки и перила. Обрабатывается и контейнерная площадка.

Обрабатываем мы хлорным раствором, белизной, разбавляем 1 к 3. Обрабатываем перила, кнопки лифтов, подоконники, почтовые ящики. Вот здесь у нас 6 литров воды и две бутылки белизны. И это уходит на 1 подъезд.

Миляуша Хайретдинова

Согласно стандартам, детские площадки обрабатывают три раза в день. Игровое оборудование протирают специальным раствором. Обработка дворов проходит согласно графику, но если у жильцов обнаружен коронавирус, дезинфекция проходит вне очереди.  

После поступления информации о том, что в доме или подъезде кто-то переболел или заболел COVID-19, мы обрабатываем подъезд, также лифтовые кабины вне графика, кнопки обрабатываем, входную дверь, ручки.

Ирина Максимова, директор клининговой компании