В Уфе показали, как дезинфицируют подъезды и детские площадки

В Уфе продолжается дезинфекция подъездов и детских площадок. Увидев во дворе своего дома людей в противочумных костюмах и с пульверизаторами в руках, не пугайтесь. Клининговые компании обрабатывают лестничные площадки, специальным раствором протирают кнопки домофона и лифта, а также дезинфицируют дверные ручки и перила. Обрабатывается и контейнерная площадка.