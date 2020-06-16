Жителей Башкирии призвали пройти тест на антитела к коронавирусу

Не так давно в Башкирии начали проводить исследования для выявления антител. За это время протестировано уже 13 тысяч человек. У 4,5% прошедших исследование был выявлен иммуноглобулин g, который указывает на то, что человек встречался с вирусом, но не болел. У 3% был выявлен иммуноглобулин m, который свидетельствует, что человек может быть болен COVID-19.