В Башкирии на таксиста, задавившего детей, завели уголовное дело

Следственный комитет Башкирии завёл уголовное дело на пьяного таксиста, который задавил четырех детей. Напомним, страшный инцидент произошёл сегодня, 16 июня, около полудня. В результате аварии погибла 15-летняя школьница. 

По материалам следствия известно, что четыре школьника шли по обочине в школу за аттестатами. В этот момент в сторону села Алаторка по улице Ворошилова ехал таксист, который допустил съезд в сторону с дороги и наехал на детей. Экспертиза показала, что водитель был сильно пьян. После содеянного таксист попытался скрыться, однако очевидцы остановили его.

15-летняя жительница села Иглино скончалась на месте от полученных травм. Ещё один пострадавший находится в тяжелом состоянии в больнице. 

В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Следователями проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы, допрашиваются свидетели, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

пресс-служба СК РФ по РБ 

Фото: ГИБДД МВД по РБ. 