В Башкирии на таксиста, задавившего детей, завели уголовное дело

По материалам следствия известно, что четыре школьника шли по обочине в школу за аттестатами. В этот момент в сторону села Алаторка по улице Ворошилова ехал таксист, который допустил съезд в сторону с дороги и наехал на детей. Экспертиза показала, что водитель был сильно пьян. После содеянного таксист попытался скрыться, однако очевидцы остановили его.