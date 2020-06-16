В Башкирии на таксиста, задавившего детей, завели уголовное дело

Следственный комитет Башкирии завёл уголовное дело на пьяного таксиста, который задавил четырех детей. Напомним, страшный инцидент произошёл сегодня, 16 июня, около полудня. В результате аварии погибла 15-летняя школьница.
По материалам следствия известно, что четыре школьника шли по обочине в школу за аттестатами. В этот момент в сторону села Алаторка по улице Ворошилова ехал таксист, который допустил съезд в сторону с дороги и наехал на детей. Экспертиза показала, что водитель был сильно пьян. После содеянного таксист попытался скрыться, однако очевидцы остановили его.
15-летняя жительница села Иглино скончалась на месте от полученных травм. Ещё один пострадавший находится в тяжелом состоянии в больнице.
Фото: ГИБДД МВД по РБ.