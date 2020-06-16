Елена Малышева восхитилась «супербольницей» из Уфы

«Это – сказка. Я делаю два вывода. Там, где руководитель региона отвечает, как говорится «кровью» за то, какая больница, как она оснащена, врачи счастливы. Они приходят и спасают. Это первое. Этот пример, также как и в Москве, и Уфа тоже – пример. Второе, инфекционная больница, насколько я понимаю, – это высокотехнологичная больница: со специальной вентиляцией, специальными потоками воздуха. Она по факту многопрофильная, потому что человек с коронавирусом или ещё с чем-то. У него может параллельно быть и инфаркт, и аппендицит. Ему может понадобиться всё. Мне кажется, в Уфе построили больницу ХХI века».

Елена Малышева