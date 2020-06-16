Елена Малышева восхитилась «супербольницей» из Уфы

Глава Башкирии принял участие в передаче «Док-ток» на Первом канале. На шоу обсуждали новую инфекционную больницу под Уфой, возведенную в рекордные сроки. Радий Хабиров подробно рассказал об уникальном медучреждении, специально предназначенном для лечения пациентов с COVID-19.

«Мы готовились к самым худшим сценариям, и поэтому было очень важно создать большую ёмкость коечного фонда. При этом мы в какой-то момент подумали, что постоянно переформатировать обычные многопрофильные больницы – это довольно сложный путь. Да и другие болезни в это время не останавливаются – ни рак, ни сердечно-сосудистые заболевания. Поэтому мы приняли решение оперативно построить такой госпиталь, куда бы мы мобилизовали, во-первых, пациентов, во-вторых – технологические ресурсы, в-третьих – врачебный персонал. Чтобы мы чётко в одном месте проводили лечение инфекционных больных».

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Глава региона подчеркнул, что ковид-госпиталь был построен за рекордные 55 дней. Однако в этой быстровозводимой больнице, по словам Радия Хабиров, 50-сантиметровые стены, поэтому строение капитальное, и зимой в нем будет тепло, летом же, напротив, прохладно.

«Это высокотехнологичный объект. Там очень много медицинского оборудования. Поэтому строили его не только с расчётом на коронавирус. Это будет постоянно действующий инфекционный госпиталь. Как показывает жизнь, у нас вызовов впереди, похоже, много. Приведу пример: у нас в Уфе, к сожалению, ряд зданий, в которых находятся отделения старой инфекционной больницы, более ста лет. Это уже довольно изношенное сооружение. Поэтому мы решили вторую задачу».

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Новый медцентр вызвал восхищение Елены Малышевой, которая назвала новую инфекционку «сказкой» и «супербольницей». Известная телеведущая  очень эмоционально прокомментировала отношение власти республики к медицине и врачам.

«Это – сказка. Я делаю два вывода. Там, где руководитель региона отвечает, как говорится «кровью» за то, какая больница, как она оснащена, врачи счастливы. Они приходят и спасают. Это первое. Этот пример, также как и в Москве, и Уфа тоже – пример. Второе, инфекционная больница, насколько я понимаю, – это высокотехнологичная больница: со специальной вентиляцией, специальными потоками воздуха. Она по факту многопрофильная, потому что человек с коронавирусом или ещё с чем-то. У него может параллельно быть и инфаркт, и аппендицит. Ему может понадобиться всё. Мне кажется, в Уфе построили больницу ХХI века».

Елена Малышева