Елена Малышева восхитилась «супербольницей» из Уфы

Глава Башкирии принял участие в передаче «Док-ток» на Первом канале. На шоу обсуждали новую инфекционную больницу под Уфой, возведенную в рекордные сроки. Радий Хабиров подробно рассказал об уникальном медучреждении, специально предназначенном для лечения пациентов с COVID-19.
Глава региона подчеркнул, что ковид-госпиталь был построен за рекордные 55 дней. Однако в этой быстровозводимой больнице, по словам Радия Хабиров, 50-сантиметровые стены, поэтому строение капитальное, и зимой в нем будет тепло, летом же, напротив, прохладно.
Новый медцентр вызвал восхищение Елены Малышевой, которая назвала новую инфекционку «сказкой» и «супербольницей». Известная телеведущая очень эмоционально прокомментировала отношение власти республики к медицине и врачам.