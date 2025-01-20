В Башкирии назвали необычные и популярные имена малышей

В то же время, самыми популярными именами для девочек стали Амина (448), София (396), Ева (387), Эмилия (381) и Арина (362). Среди мальчиков чаще всего встречаются Амир (566), Тимур (360), Артем и Марк (по 356), а также Эмир (343).