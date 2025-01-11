В Уфе прошла акция «Рождественская Зеленая суббота»

На площадке одного из торговых центров развернулась зона с разнообразными мастер-классами по изготовлению живых свечей, тряпичных кукол и картин на спилах деревьев. В рамках акции экоактивисты принимали ненужную одежду.
Текстильные изделия будут отправлены на вторичную переработку, а часть вещей передадут центру помощи кризисным семьям. Также можно было принести и предметы быта советского периода. Их с историей дарителя отдадут в Национальный музей республики.
Акция «Зеленая суббота» в республике проходит уже более 3 лет. В этот раз любой желающий мог прийти с питомцем. Сотрудники ветеринарной клиники проводили бесплатное чипирование кошек и собак и при необходимости оформляли животному паспорт.
К слову, уже в этом году в регионе может начать работать закон об обязательном чипировании домашних собак. Сейчас же активисты получили грант Главы Башкортостана и главы администрации Уфы для проведения этой процедуры, а также стерилизации животных.