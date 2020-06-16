Михаил Мурашко высоко оценил новый Инфекционный госпиталь в Башкирии

Действительно, эту больницу можно использовать под разными профилями. Этот объект спроектирован достаточно грамотно. Этот цветок курая со своими лепестками может отсекаться. Помимо боксированности, которая присутствует в каждой палате, можно отсекать ещё и секции. Эту клинику можно использовать для разных инфекций, для разных профилей пациентов. В принципе это достаточно грамотное архитектурное решение. Плюс еще в том, что сделано «куб в кубе». Это энергоэффективное здание. Проект интересен еще и тем, что его можно в последующем как идеологию реплицировать. Нам предстоит ещё масса проектов, которые нужно реализовывать. Население не хочет ждать. Когда мы заходим в проекты и говорим, что да, здесь будет город-сад через пять лет. Но проблемы есть сегодня. И их нужно решать. Пример, когда проекты реализуются за 55-60 дней, на мой взгляд, это великолепный пример.

Михаил Мурашко, глава Минздрава