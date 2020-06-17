С какими иностранцами жители Башкирии чаще всего заключают браки

Госкомитет по делам юстиции рассказал о любопытной статистике браков жителей Башкирии с иностранцами.
В текущем году в республике было заключено 140 браков с жителями других стран. Одним из партнёров оказались уроженцы СНГ, ещё 39 человек – из стран зарубежья. За весь 2019 год жители Башкирии расписались с 882 иностранцами.
Самыми популярными женихами и невестами оказались жители Средней Азии – Узбекистана и Таджикистана. Также в список входят Армения, Казахстан, Азербайджан, Украина. Европейскими женихами и невестами оказались немцы, французы, итальянцы. Также зарегистрированы браки с жителями Израиля, Египта и Турции.