В Башкирии ребёнок выпал из окна, пока мама спала

Страшная трагедия произошла в городе Стерлитамак. Двухлетний малыш выпал из окна , пока мама ребёнка спала. Сейчас пострадавший находится в больнице.

Пресс-служба МВД по РБ сообщает, что малыш спокойно играл в комнате, пока мама отдыхала. В какой-то момент ребёнок облокотился на москитную сетку, которая не выдержала веса малыша и упала. Малыша срочно госпитализировали – сейчас он находится в реанимации.