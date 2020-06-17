Штаб Навального в Уфе попался на крупной растрате

Штаб Навального в Уфе попал под угрозу банкротства из-за многомиллионных долгов по налогам. Фонд организован в башкирской столице Лилией Чанышевой. ФНС предъявил иск о банкротстве организации.

«Фонд защиты прав граждан «Штаб» в Уфе основан в мае 2019 года. Организация не выплачивала страховые взносы на сотрудников в Пенсионный фонд, Фонд соцстраха и ФОМС, что считается грубым нарушением финансовой дисциплины. Сумма исковых требование составляет более 10 миллионов рублей. Тогда как за один год (2019) фонд потратил 43,7 миллиона рублей.

Налоговые органы заметили признаки дробления деятельности и ухода от налогов. Эксперты отметили, что скорее всего в организации применялась следующая схема: деньги поступают на счёт центрального штаба, а после распределяются по небольшим штабам в регионы. Следком расследует организацию на предмет мошеннических действий.